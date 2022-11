(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Grossi disagi sullaregionale 88 al confine tra i territori dei comuni di Pellezzano e Salerno, con esattezza ain località Fonta Fiore poco prima del“Le”, dove la caduta di unha provocato l’interruzione della circolazionele. Per fortuna, al momento della caduta non si sono trovati coinvolti veicoli o mezzi pubblici. E’ stato disposto un percorso alternativo o attraversando la frazione Capezzano di Pellezzano lungo la SP 27 o lungo via Spuntumata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Municipale di Pellezzano e di Salerno, i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” di Pellezzano e la ditta “Matteo Napoli” che si occupa della ...

anteprima24.it

Disegniamo uno scenario e facciamo che un Partito repubblicano che ha nel suo "evolutivo " un " avo " molto poco amante della Repubblica all'improvviso si guarda allo ...omogenee e cose, ...... mentre a Baronissi ieri è caduto unnei pressi del passaggio a livello sulla SS88. ... diversi residenti hanno espresso amarezza per le frequenti cadute di arbusti (le ultime ae sul ... Fratte, albero caduto: chiusa strada per centro commerciale Cotoniere StampaGrossi disagi sulla strada regionale 88 al confine tra i territori dei Comuni di Pellezzano e Salerno, con esattezza a Fratte in località Fonta Fiore poco prima del Centro Commerciale “Le Cotoni ...Albero caduto al confine tra Pellezzano e Salerno, disagi sulla strada regionale 88. Disposto il percorso alternativo per la circolazione dei veicoli ...