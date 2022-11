Coma Cose | anche tornare è un meraviglioso modo di salvarsi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Esce oggi 4 novembre il terzo album dei, Undi. Il disco pubblicato per Asian Fake, Epic Records (Sony Music Italy) è stato anticipato dal singolo Chiamami uscito lo scorso ottobre.e l’importanza di fermare il tempo Entrati nel mondo musicale passando per l’indie, isi sono fatti conoscere dal grande pubblico nazionale grazie alla partecipazione all’edizione 2021 di Sanremo. Fiamme negli occhi, il brano con cui hanno partecipato a quell’edizione del festival, è stato seguito dall’album Nostralgia, uscito ad aprile dello stesso anno, e da un tour sold-out in tutta Italia. Dopodichè, isono spariti dalle scene e dai social, hanno ...

Circa un anno e mezzo dopo il precedente lavoro in studio "Nostralgia", i Coma Cose sono tornati con il nuovo album "Un meraviglioso modo di salvarsi". Tra i due dischi Fausto Lama e California hanno attraversato un necessario periodo lontano dai riflettori - dai social. I Coma Cose, dopo l'uscita del loro nuovo album "Un meraviglioso modo di salvarsi", torneranno live per presentare al loro caloroso pubblico i brani del nuovo progetto discografico con il tour "Un meraviglioso modo di salvarsi". California e Fausto Lama sono tornati con un album che li ha fatti ritrovare. Perché «la musica ci ha salvati».