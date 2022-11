Bomba su Buckingham Palace Cosa c' è nel libro di Harry

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il 10 gennaio 2023 uscirà ilautobiografico die i Windsor sarebbero in attesa di leggerlo prima di attuare una controffensiva che potrebbe non escludere vie legali

... invece, è sempre stato insofferente alla vita di corte e si è allontanato dal mondo di... uscirà Spare , il suo libro di memorie in cui sembrano essere nascoste nuove rivelazioni...E forse proprio per questo non è mai stata ben vista aPalace, come lei stessa ha lamentato nell' intervista -rilasciata lo scorso anno a Oprah Winfrey. Il libro di Harry, una...“Spare. Il Minore” si preannuncia un successo editoriale, uno di quei libri che verranno ristampati a distanza di anni, ma sul piano umano potrebbe diventare il più grande fallimento del principe ...L’autobiografia di Harry spaventa i Windsor. A gennaio il libro Spare, «di riserva». I reali conosceranno il contenuto dopo la pubblicazione ...