Armi dalla Corea del Nord alla Russia Una certezza del Pentagono che resta senza prove

(Di venerdì 4 novembre 2022) Secondo la Difesa Usa ladelstarebbe fornendo segretamenteun numero significativo di proiettili di artiglieria a sostegno della guerra contro l'Ucraina. La dichiarazione arriva dal portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby, il quale sostiene che il regime di Pyongyang triangola le spedizioni facendo così sembrare che le munizioni vengano inviate nei paesi del Medio Oriente o delAfrica, mentre la loro destinazione finale finirebbe per essere il fronte ucraino. La vicenda, degna della trama di un film di spionaggio, ha scatenato una serie di indagini che avrebbero tuttavia svelato come tale quantità di armamentini non sarebbe sufficiente a cambiare il corso del conflitto. I funzionari ...

