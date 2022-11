Aka7even | la sua nuova canzone parla di Martina Miliddi? Lui replica

Leggi su novella2000

(Di venerdì 4 novembre 2022)al centro della polemica In queste ore a finire al centro di un nuovo drama sui social è stato. Come i fan del cantante sanno bene in questi mesi l’ex protagonista di Amici 20 sta lavorando al suo nuovo album, che dovrebbe vedere la luce tra poche settimane. Nel mentre nel corso dell’ultimo L'articolo proviene da Novella 2000.