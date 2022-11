(Di giovedì 3 novembre 2022) Il ritorno della Russiasulè un 'risultato diplomatico significativo' per l'Ucraina e il 'mondo intero' e la richiesta di garanzie da parte del Cremlino ha mostrato 'il fallimento ...

Lo ha detto nel suo discorso notturno il presidente ucraino Volodymyr. Dopo otto mesi di guerra 'il Cremlino dice di aver chiesto garanzie di sicurezza all'Ucraina', 'duecentocinquantadue ...... rispnderanno di queste azioni", ha attaccato. Attacchi pesanti ci sono stati anche nella ... Kiev invece,per aver "abbattuto un caccia russo Su - 25 nella regione di Kherson", in un'... Zelensky esulta: "Mosca torna nell'accordo. Il suo ricatto sul grano ha fallito" Il ritorno della Russia nell'accordo sul grano è un "risultato diplomatico significativo" per l'Ucraina e il "mondo intero" e la richiesta di garanzie da parte del Cremlino ha mostrato "il fallimento ...