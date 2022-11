Agenzia ANSA

La Polizia di Stato sta eseguendo, con l'impiego di centinaia di agenti, una serie di arresti nel comune di Cerignola (Foggia) a carico di diverse persone ritenute responsabili dei reati di rapine ...... spunta perfino una spada: due feriti e indagini in corso Arrivati da poco in Italia clandestinamente,i passanti in centro: quattro arresti al termine delle indaginifuori controllo a ... Rapinavano tir e portavalori, operazione nel Foggiano - Cronaca La Polizia di Stato sta eseguendo, con l'impiego di centinaia di agenti, una serie di arresti nel comune di Cerignola (Foggia) a carico di diverse persone ritenute responsabili dei reati di rapine plu ...