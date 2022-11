Promozioni - Abbonati a Quattroruote con sconti fino al 58%

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nuovo numero, nuove. Con l'uscita di novembre sarà possibile abbonarsi agodendo dial 58% e prezzi a partire da 39,90 euro. L'offerta speciale prevede, come sempre, diverse formule e durate della sottoscrizione che, oltretutto, permette di partecipare al nostro concorso: in palio ci sono 10 smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 di ultima generazione. Per accedere alla pagina delle, clicca qui. I vantaggi nel dettaglio. Sul nostro store troverete tutte le opzioni di abbonamento e le relativestiche: dalla più semplice, 12 numeri della rivista a 39,90 euro (più spese di spedizione) anziché 60, alla sottoscrizione biennale (24 numeri a 74,90 euro invece di 120, con sconto pari al 38%) e i bundle con altri periodici di motori ...