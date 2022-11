Pontedera | prof colpisce con un pugno studente che lo deride Sospeso

L'episodio, riporta "Il Tirreno" ripreso anche in un video (qui sotto nel post Fb dell'Ansa), è accaduto in una scuola superiore diin provincia di Pisa. Nel video si vede il ragazzo che ...Un insegnante di un istituto superiore di, nel Pisano, è stato sospeso dopo avere colpito con un pugno allo stomaco uno studente che in quel momento si trovava vicino alla cattedra durante la lezione e lo stava deridendo. Sull'...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un video girato da alcuni alunni in una scuola superiore di Pontedera ha ripreso un professore che sferra un pugno a un suo alunno che lo deride ...