Pallanuoto | Super Final World League 2022 | Setterosa sconfitto | l’Olanda vince 18-17

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022)batte l’Italia 18-17 nella seconda giornata del girone A delladidifemminile. Prima sconfitta per ildopo la vittoria all’esordio sul Canada. A due mesi dalla sconfitta nellae per il bronzo europeo contro le azzurre, van de Kraats e compagne si regalano una vittoria sofferta fino all’ultimo. Domani, alle 13:00, la Nazionale di Carlo Silipo tornerà in acqua per la sfida con gli Stati Uniti, reduci da due vittorie e in cerca del ottavo titolo consecutivo. L’Italia nel primo quarto resta in scia, con un solo gol di vantaggio per le oranje.ha sfruttato tre situazioni diiorità numerica su quattro nella prima frazione. Dopo ...