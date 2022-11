MotoGP | GP Valencia 2022 | orari prove libere | programma | tv | streaming 4 novembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Domani, venerdì 4, il Ricardo Tormo diospiterà la prima giornata didel Gran Premio della Comunitàna, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Sta per cominciare dunque il weekend decisivo per l’assegnazione del titolo nella classe regina del Motomondiale. Francesco Bagnaia è ormai vicinissimo ad un traguardo storico, potendo contare su un vantaggio di 23 punti nei confronti di Fabio Quartararo quando restano ancora 25 punti a disposizione in occasione della garana. Pecco deve arrivare tra i primi 14 per archiviare il discorso iridato a prescindere dal piazzamento di El Diablo, che è invece costretto a vincere per approfittare di un eventuale (clamoroso) passo falso del ducatista. Le ...