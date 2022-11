“Medice | cura te ipsum” Ragioni per diffidare dei medici non vaccinati

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 3 novembre 2022) In molti chiedono quale sia la mia posizione circa il reintegro anticipato del personale medico che non ha voluto vaccinarsi contro Sars-CoV-2. Cercherò quindi di esporre brevemente le mie idee in merito, anche se per una trattazione più estesa rimando a quanto ho scritto in precedenza altrove. La discussione, come è evidente, non riguarda tanto lo specifico episodio di diritto del lavoro, quanto, più in generale, l’obbligo vaccinale per tutto il personale impegnato in assistenza sanitaria, pubblico e privato. Come sempre, quando si tratta di obblighi, bisogna considerare il caso preciso di interesse, ovvero in questo caso la vaccinazione con i prodotti disponibili contro Sars-CoV-2, alla luce dei ceppi circolanti attualmente. La discussione può ridursi all’osso alla ricerca di risposte alla seguente domanda: vi è un vantaggio tale nel vaccinare la categoria in questione, tale che i ...