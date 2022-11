Lazio | Milinkovic-Savic contro il Feyenoord può raggiungere un record storico

(4 - 3 - 3) : Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj;, Marcos Antonio, Basic; Romero, Felipe Anderson, Zaccagni. All. : Sarri.Commenta per primo Squalificato per il derby,proverà a dare tutto stasera per trascinare laagli ottavi di Europa League. Per battere il Feyenoord al De Kuip e ottenere il primo posto nel girone di Europa League, Sarri punta ...RASSEGNA STAMPA - E' squalificato contro la Roma, il suo derby è l'Europa League. Servirà tutta l'esperienza e la classe di Milinkovic per centrare ...RASSEGNA STAMPA - E' squalificato contro la Roma, il suo derby è l'Europa League. Servirà tutta l'esperienza e la classe di Milinkovic per centrare ...