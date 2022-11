Kiev | bombe su linee alta tensione centrale Zaporizhzhia

Nonostante la visita Aiea,"bombarda la centrale con armi occidentali,il che potrebbe portare ... Ma secondo Energoatom la centrale è in "blackout"per via dellerusse che hanno danneggiato le ...A causa dei bombardamenti russi, le ultime due linee di comunicazione ad alta tensione della centrale nucleare di Zaporizhzhia con il sistema elettrico ucraino sono state danneggiate e sono ora ...15.12 Mosca:Usa-Ue sottovalutano minacce Kiev In una nota riportata da Ria Novosti, i Servizi russi Fsb dicono di avere sven- tato un sabotaggio ucraino in Crimea. Arrestato un cittadino ucraino, s ...Bombe russe su Nikopol e nel sud dell’Ucraina durante la notte ... Esteri russo per chiarimenti sul ruolo degli specialisti britannici negli attacchi di Kiev alla Flotta russa in Crimea. Nel frattempo ...