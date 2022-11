Il fiasco dei Green bond cinesi

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 novembre 2022) Gli inglesi le chiamano high hopes, le grandi speranze. E forse erano proprio quelle che nutriva la Cina verso quegli investitori chiamati a raccolta per finanziare la transizione energetica del Dragone. Una delle economie più inquinanti, se non la più, almeno per quanto riguarda le emissioni atmosferiche. E invece in molti hanno girato le spalle a Pechino, rifiutandosi di sottoscrivere le obbligazionipiazzate sul mercato per raccogliere denaro sufficiente per finanziare la svolta sostenibile cinese. Forse troppo fiacca l’economia, forse troppo farraginoso il debito sia corporate, sia statale, forse non ha convinto più di tanto la strategia di Xi Jinping, fresco di terzo mandato alla guida della Cina, di trasformare un Paese che produce un terzo delle emissioni globali in una sorta di polmone verde. Piccolo passo indietro. La Cina in questi ultimi mesi ha ...