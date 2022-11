Fregene | liquami maleodoranti dai tombini di fronte la scuola Severini | “Nessuno interviene”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 novembre 2022) Fiumicino – “Ci risiamo. Ancora una volta assistiamo all’immobilismo di questa Amministrazione che, davanti alle problematiche dei residenti, preferisce non agire”. A parlare è il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto, che, raccolte le istanze dei cittadini, spiega: “Da giorni oramai su via Portovenere, a, proprio dila, daifuoriescono acqua e. Una situazione orribile già denunciata nei giorni scorsi dal presidente del Comitato Cittadino di, Pietro Valentini, che ancora non trova soluzione”. “E’ più di una settimana che i nostri ragazzi sono costretti a studiare tra la puzza e imentre la bellissimaviene abbandonata ...