Energia | la “rivincita” delle imprese che hanno fatto l’efficientamento | “Risparmi tra il 10 e il 25% | ma per anni la pratica è stata snobbata”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Prima la notizia cattiva: per troppo tempo una parte consistente del nostro sistema produttivo ha considerato un tema residualeenergetico dei processi produttivi. Ingenuità, supponenza o semplice disattenzione, poco importa. Perché gli attuali rincari letrasformate in un fardello. Ma c’è anche una buona notizia: gli stessi rincari stanno diventando il motore del cambiamento. “Stiamo vivendo qualcosa di nuovo, di dirompente: i costi sono diventati il driver per eccellenza, con un forte aumento di richieste su che cosa si può fare ridurre i consumi”, spiega Matteo Zanchi, ad e tra i fondatori di Enersem, società nata come spin off del Politecnico di Milano che si occupa di monitoraggio, analisi ed efficientamento dei sistemi produttivi. Insomma, col gas alle stelle e possibili razionamenti alle porte c’è chi si scopre cicala e ...

Il Fatto Quotidiano

...e quella dell'amore L'eclisse lunare di novembre porterà 3 segni al top della forma L'...oltre allo Scorpione che sono in grado di aspettare anni pur di ottenere la tanto attesa. Su ...dopo l'andata No, non parlo di. L'importante è superare la fase a gironi, ... In difesa sono diversi rispetto a noi: non marcano a uomo, hanno tantae molta intensità, ... Energia, la “rivincita” delle imprese che hanno fatto l’efficientamento: “Risparmi… I ricavi ottenuti dalla pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno una informazione di qualità. Roma - Fabio Fognini si go ..."Ora tocca alla Fiorentina trasformare questa meritata vittoria in energia positiva per il resto della stagione". Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza ...