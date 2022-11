(Di giovedì 3 novembre 2022) Dopo due anni di guerra è stato trovato un accordo per la fine delle ostilità fra il governo etiope il Fronte di liberazione del. Laè stata firmata in Sudafrica, proprio alla vigilia ...

Dopo due anni di guerra è stato trovato un accordo per la fine delle ostilitàil governo etiope il Fronte di liberazione del Tigray. Laè stata firmata in Sudafrica, proprio alla vigilia dell'anniversario dell'inizio della guerra. "Una nuova alba" è stata definita l'...A ottobre le compagini dei partiti nel Lazio avevano chiesto una, per cercare di avere ... senza l'alleanzai partiti, sarà quasi impossibile spuntarla alle urne. Andare da soli, ... É tregua fra Etiopia e ribelli Tigray: "Una nuova alba Milano, 3 nov. (askanews) - Dopo due anni di guerra è stato trovato un accordo per la fine delle ostilità fra il governo etiope il Fronte ...Forze governative e ribelli del Tigrè si stanno incontrando in Sudafrica dopo due anni di guerra, ma le aspettative sono basse ...