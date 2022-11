(Di giovedì 3 novembre 2022) I mediani danno oggi ampio risalto al dibattito cominciato ieri nell'Assemblea generale dell'Onu a New York su un progetto di risoluzione dal titolo `Necessita´ di porre fine all'...

Globalist.it

Granma coglie anche l'occasione oggi per pubblicare un appello di 18 ex presidenti latinoamericani a Joe Biden in cui si chiede di revocare l'embargo e toglieredalla lista dei Paesi che ...... osterie e ristoranti gourmet di mezzo mondo, dai Paesi Baschi a, dal Perù al Madagascar fino ... Stimolare la sfera emozionale, viva, che tutti abbiamo è la vera'. Cibo come espressione di ... Cuba sfida Biden: “Cosa aspettano gli Stati Uniti a revocarci l’embargo” I media cubani danno oggi ampio risalto al dibattito cominciato ieri nell’Assemblea generale dell’Onu a New York su un progetto di risoluzione dal titolo `Necessita´ di porre fine all’embargo economic ...Con l'avvicinarsi della stagione invernale, le scommesse turistiche su Cuba sembrano crescere in Spagna, a giudicare dalla ricettività delle diverse agenzie. Le presentazioni a Madrid, Siviglia, Valen ...