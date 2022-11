Ciclismo | Alessandro De Marchi passa alla BikeExchange-Jayco

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Una cadutaVeneto Classic e delle parole sui social che non facevano ben sperare: “Cala il sipario così, nel peggiore dei modi. Caduta, botte, un paio di costole rotte e stop. Stagione, e forse non solo quella, finita. Ad maiora!“. Per fortuna il tutto si è risolto per il meglio e rivedremo ancora nel World TourDe. Il Rosso di Buja ha infatti trovato l’accordo con la: il 2023 vestirà la maglia del team australiano, contratto per un anno. Le sue parole: “Innanzitutto devo ammettere che sono davvero orgoglioso di ricevere un’offerta da una squadra così importante in un momento così delicato della mia carriera. Questa stagione non è stata delle migliori per me, ma questa nuova proposta mi dà molte motivazioni per il 2023. Sono molto entusiasta di iniziare questa ...