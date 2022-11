Brasile | blocchi stradali contro Lula e pro Bolsonaro | c' è anche Robinho

Il, dall'uno novembre scorso, ha un nuovo presidente. Lula, leader della sinistra, ha ottenuto ... In tutto il Paese infatti i "bolsonaristi" stanno protestando constradali e ...PROTESTE E RITARDI Le proteste scatenatesi inall'indomani delle elezioni presidenziali hanno finito per coinvolgere anche la F1. I ...hanno paralizzato il paese organizzando quasi 400...Lula non è mai piaciuto ai media mainstream occidentali, non tanto per le sue politiche economiche, ma soprattutto per la sua politica estera ...Le proteste dei sostenitori dell'ormai ex presidente Bolsonaro hanno complicato l'arrivo del materiale Ferrari a Interlagos ...