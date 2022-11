ATP Parigi-Bercy | Lorenzo Musetti nei quarti di finale come Omar Camporese nel 1991

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Storie di intrecci e ricordi. L’Italia del tennis, negli ultimi anni, ci sta abituando a rivisitazioni storiche per via di risultati mai ottenuti o decisamente antichi. Quest’oggiha dato un nuovo contributo a questo discorso. Il carrarino, infatti, si è tolto la soddisfazione di battere la testa di serie n.3 (n.4 del mondo) del Masters1000 di, Casper Ruud. Una grande prestazione quella del toscano che ha saputo assorbire il colpo del primo set perso malamente 6-4, per poi rimontare e chiudere i giochi (6-4 6-4). Una prestazione eccellente contro un tennista solidoil norvegese. Si parlava di intrecci e, infatti,è il primo italiano a raggiugere idi questo torneo dalquando...