Il Sannio Quotidiano

... mi guardi onorevolele sembra che io stia un passo dietro agli uomini Non dubitate, ... Parliamo dell'immigrazione non gestita in questi anni, qualcuno ha consideratofare ...Mi guardi onorevole, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini". Sulla scelta ... "Qualcuno ha consideratofare entrare in Italia centinaia di migliaia di persone e ... Pd: Serracchiani, ‘solidarietà a Letta per gravi scritte intimidatorie’