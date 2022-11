Milan-Salisburgo | Gomez | “Puntiamo sui giovani”

Dopo lo sbandamento in campionato contro il Torino, il Milan di Stefano Pioli ha l'occasione di rimettersi in carreggiata nel match di stasera contro il Salisburgo (kick ...3' Prima occasione per il Milan: Rebic allarga bene per Theo Hernandez e prova il diagonale con il sinistro, pallone che scheggia il palo. 0' Calcio d'inizio del match: ...