Fiorella Mannoia sul decreto anti-rave | “Mi puzza” E Salvini | “Pensi a cantare”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Questosui. Spero di sbagliare”:contro la norma carata in Consiglio dei Ministri che prevede per chi organizzae chi vi partecipa (questi ultimi con pena diminuita) dai 3 mesi ai 6 anni di carcere, una multa fino a 10mila euro e sorveglianza speciale. Immediata la replica del ministro delle Infrastrutture Matteo: “, sei un’artista straordinaria ma lascia che i decreti li faccia il ministro dell’interno. Viva i giovani che si divertono, viva la musica ma nel rispetto delle regole: l’illegalità non verrà più tollerata”. Secondo i detrattori della legge il reato non sarebbe limitato solo al fenomeno deiillegali, ma comprenderebbe anche altre forme di manifestazioni, come le ...

Botta e risposta (via social) fra Matteo Salvini esul decreto anti - rave. In seguito allo sgombero del party di Modena da parte delle forze dell'ordine, lunedì il Consiglio dei Ministri presieduto dal premier Giorgia Meloni ha ...Da Libero Quotidiano'Questo decreto sui rave puzza. Spero di sbagliare'. I primi passi del governo di centrodestra riaccendono la passione politica anche tra i musicisti, a cominciare da...“Questo decreto sui rave puzza. Spero di sbagliare”: Fiorella Mannoia contro la norma carata in Consiglio dei Ministri che prevede per chi organizza rave e chi vi partecipa (questi ultimi con pena ...Botta e risposta (via social) fra Matteo Salvini e Fiorella Mannoia sul decreto anti-rave. In seguito allo sgombero del party di Modena da parte delle forze dell’ordine, lunedì il Consiglio dei ...