F1 | la Colombia si propone per ospitare un GP dal 2024 o 2025 a Barranquilla

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La Formula 1 sta progressivamente dimostrando un approccio sempre più globale, aperto a qualsiasi mercato, indipendentemente dalla zona geografica di riferimento; anzi, l’intenzione dell’amministratore delegato del Formula One Group Stefano Domenicali è proprio quella di aprirsi alle novità per il bene (anche, ma non solo) del brand che rappresenta. Sulla scia di ciò, per l’appunto, circolano sempre più voci riguardo alla possibilità, a partire dalo dal(con accordo decennale), di veder svolgere un Gran Premio della Formula 1 in: come fa sapere l’ANSA, sarebbe il circuito “semicittadino” dila possibile sede delle gare, con il GP che verrebbe nominato “Gran Premio dei Caraibi“. F1, è morto Mauro Forgheri: lo storico direttore tecnico della Ferrari si è spento a 87 anni Positivo (e ...