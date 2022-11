Continua il successo di Sasà Palumbo con la commedia “Non sono un gigolò!”

Libertà Sicilia

Negli ultimi due mesi, l'Ucraina ha respinto conle forze d'invasione russe . Ha ripreso una grande fetta di territorio intorno alla città ... Lalotta negli ultimi sei mesi, ...Ildi oggi consente ad Auger - Aliassime di avvicinare ulteriormente una qualificazione ... Applausi per Ymer: lo svedese è increscita e ha il grande rammarico di non aver sfruttato ... Messina. Halloween a Villa Mazzini: un successo, ma continua lo scontro tra i Consiglieri Dopo il successo di «Primavera in arte», continuano gli appuntamenti culturali a Sorbolo Mezzani. «Autunno in arte» è infatti il nuovo ciclo di incontri per tutte le età, a cura di Sarah Virgenti. Gli ...Quest'anno l'edizione che aprirà i battenti negli spazi di Rho-Fiera è riuscita a coinvolgere 1300 brand di 43 nazioni, il 20% di questi sono alla ...