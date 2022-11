Wanda Nara sfida la censura | l’intimo è trasparente | si vede tutto

Leggi su chenews

(Di martedì 1 novembre 2022)non si è mai tirata indietro nel mostrare le sue curve sui social,ndo in più di una occasione ladi Instagram. Lo ha fatto anche questa volta, con uno scatto al limite. La popolare modella argentina è uno dei nomi che riscaldano di più l’ambiente dello spettacolo, anche perché non sfugge mai al gossip. In questo periodo è sulla bocca di tutti per via della sua separazione dal marito e per la presunta relazione con il rapper argentino. Quello però che non passa mai inosservato è il suo fisico sensuale, dove gli scatti che pubblica catturano l’attenzione. fonte foto: InstagramPochi personaggi del mondo dello spettacolo riescono a concentrare una grande curiosità in diversi paesi del mondo. Uno di questi è senza dubbio, imprenditrice ...