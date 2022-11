Sei uno dei docenti neoimmessi in ruolo? Scegli il percorso formativo creato ad hoc da Eurosofia per accompagnarti nel tuo anno di prova

(Di martedì 1 novembre 2022) Accompagneremo ineo-immessi, nel corso dell’scolastico e offriremo loro un supporto costante da parte di esperti fino alla stesura della relazione finale. Abbiamo strutturato un corso ad hoc che sarà a cura del Prof. Ernesto Ciracì. Il Calendario del corso è già disponibile. Abbiamo scelto delle date distanziate, con cadenza mensile per fare in L'articolo .

MondoNapoli

Oggi sono bengli stabilimenti negli Stati Uniti ( Wisconsin, Ocklahoma, Florida, Nevada, ... " L'acqua era praticamente sempre coperta da un velo oleoso e ribolliva comestufato mortale " ...... data e luogo C'è grande attesa per le partite ma anche per la cerimonia d'apertura ,... a nord - est della capitale Doha, il più spettacolare deistadi progettati e costruiti ex novo per la ... CdS entusiasta: “Napoli sei uno spettacolo! Lobotka è il cervello della squadra” Dopo alcune ore di panico, Instagram ha risolto il bug che ha causato il ban di diversi utenti e la perdita di followers per i creators ...Su Netflix è sbarcata Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, la serie antologica a cura del regista messicano premio Oscar che indaga le ...