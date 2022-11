Pioli rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2025

(Di martedì 1 novembre 2022)O – . Lo ha annunciato la stessa società rossonera con una nota ufficiale. “Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, ile Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club”, si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere”detta la linea: “Ripartire con il piede giusto e con la stessa mentalità”avverte i suoi: “Il match con la Juve pesa più dei tre punti” Highlights Juventus-: video dei gol e delle immagini salienti Calabria interviene sull’omicidio di Civitanova: “Siamo tutti colpevoli” ...

IL COMUNICATO - 'COMUNICATO UFFICIALE: STEFANOIl Milan e Stefanoancora insieme AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefanofino al 30 giugno 2025. Dopo aver ...MILANO " Il Milan ha annunciato il rinnovo del contratto di Stefanofino al 30 giugno 2025. "Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che ...Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato così la sconfitta del Milan in casa del Torino: "Per me il ...Nel pomeriggio di oggi (qui la nostra anticipazione) mister Stefano Pioli ha firmato il rinnovo di contratto, con adeguamento della parte economica, che lo legherà ai colori rossoneri fino ...