Papa Francesco | “La pace non è mai armata nè violenta”

(Di martedì 1 novembre 2022) ROMA – “Lava costruita e come ogni costruzione richiede impegno, collaborazione, pazienza. Noi vorremmo che lapiovesse dall’alto, invece la Bibbia parla del seme della”. Lo ha dettonel corso dell’Angelus in piazza San Pietro. “Lanon si raggiunge conquistando o sconfiggendo qualcuno, non è mai, non è mai”, afferma. La“germoglia dal terreno della vita, dal seme del nostro cuore, cresce nel silenzio, giorno dopo giorno, attraverso opere di giustizia e di misericordia, come ci mostrano i testimoni luminosi che festeggiamo oggi”. “Preghiamo per la martoriata Ucraina affinché ci sia la”, è l’appello del Pontefice. L'articolo L'Opinionista.

Lo ha dichiaratonell'Angelus del primo novembre affacciato sulla finestra che guarda piazza San Pietro.di Biagio Maimone* E' difficile fermare la guerra, certo, ma non impossibile! Perché nulla è impossibile a Dio. Lo afferma tenacemente. Egli sa che l'amore di Dio penetra, con la sua forza dirompente, nei cuori di pietra. Ed entrerà anche nel cuore di Putin e di coloro che lo sostengono ed anche nel cuore di Zelensky, ...Fiamme in un'area boschiva impervia oggi pomeriggio (1 novembre) a San Giorgio, frazione di Brunico. Non potendo raggiungere direttamente con i mezzi il luogo di intervento i vigili del fuoco hanno do ...(Agenzia Vista) Roma 1 novembre 2022 «Cari fratelli e sorelle per favore non dimentichiamoci della martoriata Ucraina, preghiamo per la pace, e per la pace in Ucraina. Vi auguro una ...