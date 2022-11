Wired Italia

... Carlo Barone (Supervisor, Brand Management di RIOT Games), Gerardo Verna (CEO and co - fondatore di Trinity Team), Alessandro Fileni (PR Manager di CDPR), oltre all'ospite speciale, ...... Brand Management di RIOT Games), Gerardo Verna (CEO and co - fondatore di Trinity Team), Alessandro Fileni (PR Manager di CDPR), oltre all'ospite speciale, fondatore di ATARI. ... Nolan Bushnell: “I miei progetti: una piattaforma per fare il liceo in 6 mesi e una per le scommesse cripto” Due realtà completamente diverse, uno studio polacco di videogiochi e uno studio di animazione giapponese han creato Cyberpunk ...Nolan Bushnell è la persona che ha letteralmente rivoluzionato le nostre vite fondando Atari, il colosso che ha inventato il mondo dei videogiochi ...