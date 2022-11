Netflix addio account condivisi | ora è lotta alle password “in comune”

Leggi su computermagazine

(Di martedì 1 novembre 2022)si è decisa: non consentirà più a nessuno dei suoi clienti di condividere il propriocon altre persone. Da questo possiamo arrivare a capire che abbia adottato delle misure molto severe nei confronti di tutti i suoi abbonati, ma cosa ha spinto la compagnia a prendere questa drastica scelta?ha dei nuovi piani per noi – Computermagazine.it: ora la storia cambia, come abbiamo appena accennato, applicherà le nuove regole per contrastare laone dellea partire da inizio 2023. Lo ha dichiarato in via ufficiale la compagnia di streaming video in occasione della pubblicazione dei dati finanziari. In un certo senso era scontato che succedesse visto e considerato i test in ...