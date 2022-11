Milan-Salisburgo | quattro novità di formazione per Stefano Pioli | News

Commenta per primo Il tecnico delMatthias Jaissle ha parlato, in conferenza stampa da San Siro, del match di domani contro il: 'Quando affronti una finale del genere vuoi solo vincerla, la nostra idea è chiara. Sono ...... ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il: le sue dichiarazioni Matthias Jaissle ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra. LE PAROLE - "Quando ...2) Il Milan ha fatto la cosa giusta al momento giusto ... alla vigilia di un appuntamento di fondamentale importanza qual è la partita con il Salisburgo, dal cui esito positivo dipende la ...Il tecnico del Salisburgo, Matthias Jaissle è pronto a giocarsi tutto contro il Milan nell'ultima giornata di Champions League. La squadra austriaca per qualificarsi agli ottavi deve vincere a San Sir ...