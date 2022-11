La nuova Serie C proposta da Ghirelli è un gioco dell’oca | 6 gironi da 10 | poi i play off per 30 squadre E Gravina già stronca la riforma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Con la prossimadel campionato inC non esisterà nemmeno più un campionato, ma un grande, unicooff per decidere le promozioni. Mentre il calcio italiano da anni si interroga sulle soluzioni per rendere sostenibile il movimento senza partorire lo straccio di un’idea, mentre il presidente della Figc Gabrielelavora tra mille difficoltà a unadi sistema che ha promesso dal 2018 e non riesce a portare a termine, la Lega Pro scappa in avanti e propone la sua personalissima soluzione alla crisi: trasformare laC in una specie di. Si complicano le formule, aumentano le partite, ma non si fa la cosa più semplice che tutti predicano da tempo e nessuno vuole attuare: ridurre il numero di ...