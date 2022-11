La città di Tokyo ha iniziato a distribuire “certificati di unione” alle coppie omosessuali

la Repubblica

È un primo passo verso il loro riconoscimento, che nel governo trova ancora fortissime ...In mezzo all'intensità delle luci e della modernità di, il cimitero di Aoyama è un luogo ... Andrews , piccolaa nord di Edimburgo . Oggi del sito, costruito nel 1158, rimangono gli ... Giappone, Tokyo apre ai diritti Lgbt: da oggi al via i certificati per le unioni civili