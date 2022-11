Incidente stradale a Cremona | perde il controllo della Maserati e si schianta contro un muro | Gianluca muore a 43 anni

Fanpage.it

Gianluca Garbelli, imprenditore 43enne di Ticengo, è morto oggi pomeriggio in una Soncino, in provincia di Cremona . Secondo i primi accertamenti, avrebbe perso il controllo della sua Maserati in uscita da una semicurva e si è schiantato contro il muro di un'...Dagli accertamenti, inoltre, risulta che nell'non sono state coinvolte altre auto o altri mezzi. Infine, non è stata rilevata alcuna anomalia del mantoGianluca Garbelli, imprenditore 43enne di Ticengo, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale a Soncino, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, avrebbe perso il ...Nello scontro frontale tra due auto una donna incinta è rimasta incastrata tra le lamiere. Trasportata in elicottero in ospedale ...