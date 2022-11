Il Var in Francia | natura | mare e arte di vivere

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Sulle rive del Mediterraneo, invaso dal sole, eccellente via di mezzo fra lo spirito autentico della Provenza e la leggendaria Costa Azzurra, il Var è un giardino, un vero e proprio teatro a cielo aperto tutto l'anno con oltre 300 giorni di sole, fatto diintatta e varietà di paesaggi. Una gemma striata di verde e di turchese, tra le più variegate e affascinanti di, incastonata tra le calanques, le imponenti scogliere a strapiombo sulcristallino e generoso, in mezzo alle quali si aprono spiagge di sabbia e sassi, baie segrete circondate da unaverde, esuberante e selvaggia. E dietro, un incredibile mosaico di boschi, pianure, laghi e fiumiche creano quel mix unico che costituisce la vera identità di questo dipartimento, affacciato sul, ma in stretto contatto con la ...