Guerra Russia-Ucraina | la minaccia di Medvedev | “Pronti a usare il nucleare” Nuovo scontro Cremlino-Londra su Nord Stream e attacco nel Mar Nero Razov evoca l’invio di militari italiani in Ucraina | poi frena

(Di martedì 1 novembre 2022) Ripristinate acqua e luce a Kiev dopo il bombardamento più massiccio dall’inizio del conflitto. Sirene antiaeree in tutto il Paese

E solo la vittoria completa e definitiva dellaè una garanzia contro il conflitto mondiale''.in Ucraina, accordo sul grano: colloquio telefonico tra Putin ed Erdogan Il presidente ...Il Cremlino accusa la Gran Bretagna per l'attacco alla flotta russa del Mar Nero e per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. La replica di Londra: 'Trucchi per distrarre dalla realtà'. Intanto a ...Dopo i droni, arrivano anche i missili balistici. Secondo report d'intelligence internazionali l'Iran sarebbe pronto a fornire nuove potenti armi alla Russia. Il ...