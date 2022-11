Funghi nelle Groane | ci sono | ma attenzione ai pericoli

Gruppo San Donato

"Acquisteremo generatori di corrente a benzina per alimentare le stufe elettriche ea gas ... "Così, quando mancherà la corrente ecase diventerà impossibile avere un po' di tepore o anche ......la visita di percorsi archeologici o naturalistici particolarmente apprezzate in tempi di, ...a rischio dal caro energia c he compromette la sostenibilità economica dell'offerta turistica... Funghi delle unghie su mani e piedi: perché vengono Ecco come pulire, tagliare e preparare i funghi anche detto prataioli, per gustarli appieno in ogni occasione.Quelli spontanei quasi tutti dall'estero, quelli coltivati dall'Italia: la stagione che sta finendo è stata particolarmente complessa ...