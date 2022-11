Cani antidroga fuori la scuola | i controlli dei carabinieri

(Di martedì 1 novembre 2022) RIETI – Nei decorsi giorni, i militari della Compagniadi Rieti hanno effettuato un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di edifici scolastici del centro, concentrato negli orari d’entrata e d’uscita degli alunni. L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di pattuglie con colori d’istituto e in abiti civili, supportate da Unitàdel Nucleo Cinofili di Roma – Ponte Galeria. I militari hanno controllato decine di ragazzi nei pressi di vari istituti scolastici e lungo le principali vie del capoluogo. Analoghi servizi verranno ripetuti, in pieno accordo con i responsabili degli Istituti Scolastici, anche nel corso dell’anno scolastico e su tutto il territorio della provincia L'articolo proviene da Sabina Online.

