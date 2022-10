Tim Burton | una carriera ormai irrecuperabile?

Leggi su screenworld

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il 21 ottobre è diventato il tredicesimo tributario del Prix Lumière, riconoscimento che il Festival Lumière di Lione assegna a una personalità importante del cinema mondiale. Dieci giorni dopo è arrivato al Lucca Comics & Games per parlare della propriae presentare in anteprima la nuova serie Netflix di cui è produttore e uno dei registi, Mercoledì. Parliamo, ovviamente di Tim, cineasta la cui vita professionale è stata a dir poco eclettica, e a detta di molti in declino negli ultimi dieci anni. È veramente così? Proviamo a fare qualche riflessione in merito. L’animatore ribelle Nel corso di incontri con stampa e pubblico a Lione,ha ribadito che non lavorerà mai più con la Disney, conclusione a cui è giunto durante le riprese di Dumbo, uscito nel 2019. Un secondo addio, questa volta definitivo, allo ...