«Ora ti ammazzo» | picchia il coetaneo e gli frattura il setto nasale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Latina. Momenti di paura per un ragazzino di appena 15 anni, aggredito da un suoa seguito di una furibonda lite. Al momento non sono note le cause dell’acceso diverbio ma grazie alla denuncia dei genitori della vittima le forze dell’ordine sono riuscire a risalire tempestivamente al presunto responsabile, anch’egli minorenne. Leggi anche: Roma, rissa con spranghe e spari: chiuso locale L’aggressione fuori al Mc Donald’s I fatti sono avvenuti nel corso della serata di sabato 29 ottobre, nell’ambito dei festeggiamenti del lungo weekend di Halloween. In questa circostanza, un 15enne è stato aggredito da unall’esterno del Mc Donald’s di Via Isonzo. A seguito della colluttazione, la vittima ha riportando ladella piramidecon una prognosi di 20 giorni. Le indagini delle forze ...