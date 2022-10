Nuoto Vasca Corta | in Coppa del Mondo Ceccon e Razzetti fanno bronzo e argento

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Toronto – L'Italia lascia il Canada con un pieno di 4 medaglie. Thomasstupisce ancora e conferma il suo grande talento. L'Azzurro dopo l'nei 100 stile libero, sale sul podio anche nei 50 farfalla con uno splendido terzo posto. Ma non è solo. Lo fa anche Albertoche si prende il secondo nei 400 misti, come nella prima tappa di Berlino. (foto@DeepBlueMedia)