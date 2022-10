Covid | dipendenti scappano dalla più grande fabbrica di iPhone in Cina | produzione a rischio

Leggi su tpi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’esodo didelladi Zhengzhou della Foxconn, per i timori di un lockdown nel capoluogo dello Henan, una delle città che ha subito le restrizioni più alte nei giorni scorsi per l’aumento dei contagi da-19, mette ala filiera produttiva di Apple. Laconta circa trecentomilaed è il piùstabilimento al mondo per ladidel colosso tecnologico. Molti, secondo video circolati online e citati dal South China Morning Post, hanno lasciato lo stabilimento a piedi e si sono messi in cammino per lasciare l’azienda, passando tra i campi o lungo le autostrade, a causa del blocco dei mezzi pubblici come parte delle restrizioni in vigore contro ...