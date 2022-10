Torino-Milan 2-1 | la delusione di Tiziano Crudeli alla sconfitta dei rossoneri VIDEO

Ilcade sul campo del Toro: tante insufficienze in casa rossonera (si salvano solo in tre). Nel Toro brilla Djidji, autore del vantaggio e migliore in campo: tutti i ...2 - 1 (primo tempo 2 - 0) Marcatori: 35' p.t. Djidji (T), 37' p.t. Miranchuk (T), 22 s.t. Messias (M) Assist: 35' p.t. Lazaro (T), 37' p.t. Vlasic (T) vorino (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic ...