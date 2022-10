L'Eco di Bergamo

le 23.30 erano centinaia i lenzuoli azzurri a coprire morti e pazienti, mischiati a resti di ...l'Associazione Frontiere della Comunicazione per insegnare il cinese ai bambini delle..."Ho raccolto testimonianze da tutte le nostrenel mondo, storie vere di mam­me, di papà, di ...un domani lontano da guerre, povertà, ingiustizie e violenza. Cinque storie potenti ... Scuole, verso lo «spreco zero» in mensa: una seconda vita per il cibo avanzato Anche le scuole di Ariccia sono state coinvolte quest’anno nel progetto Frascati Scienza – Notte Europea dei Ricercatori 2022 LEAF, a cui l’Amministrazione di Ariccia ha aderito da diversi anni su seg ...Attimi di paura ieri mattina all' Istituto Meucci di Carpi dove una bomboletta spray ha scatenato il panico in una classe. Il peperoncino vaporizzato, spruzzato fortunatamente verso il pavimento, ha i ...