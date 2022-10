MLW Profiles #3 – Aspettando Fusion

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 ottobre 2022) Continuiamo l’approfondimento sui protagonisti di MLW, nell’attesa della nuova stagione: dopo avervi presentati i pesi Massimi e quelli Middleweight, oggi è il turno della divisione femminile, la Featherweight Division. Taya Walkirye La Canadese, classe 1983, sta vivendo un grande momento, dopo il suo non eccelso stint a WWE in NXT. Attuale Reina de Reinas in AAA e Knockouts Tag Team Champions con Jessicka a IMPACT, la prima campionessa femminile della MLW al momento non ha rivali e sta egregiamente facendo pubblicità al titolo e alla divisione femminile della federazione, oltre a stimolare la crescita delle atlete e delle avversarie che ha finora affrontato. Inoltre, la presenza di Taya è anche la certezza di mantenere ottimi rapporti con la AAA, che sta fornendo ottimi atleti in interscambio fra le due realtà. Holidead La ...