L’aumento dei prezzi minaccia il terzo settore ma CasaOz di Torino rappresenta un modello virtuoso

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 30 ottobre 2022) “La crisi economica che ha fatto lievitare i costi di beni e servizi in Italia potrebbe avere effetti nefasti anche per il mondo del volontariato“. Ad affermarlo è Enrica Baricco, fondatrice della onlus torinese di, che si occupa di aiutare i bambini affetti da disabilità e le loro famiglie. Il problema è presto spiegato: se ilsi appoggia prevalentemente su donazioni e sovvenzioni (uguali nel tempo) ma i costi di mantenimento aumentano progressivamente, prima o poi si arriverà a un punto di rottura., la Onlus che si occupa di aiutare i bambini affetti da disabilità e le loro famiglieDurante la presentazione del bilancio sociale relativo al 2021, la presidente Enrica Baricco ha affermato come sia necessario dare “uno sguardo ai prossimi mesi che ci aspettano. Tre aspetti sono per noi fondamentali: una proficua ...