L’Atalanta si riscatta | la Cremonese ferma l’Udinese e colpo della Fiorentina

(Di domenica 30 ottobre 2022) Continua il programma12esima giornata del campionato di Serie A. Lo scatto più importante è stato realizzato dal, nel lunch match. La squadra di Gasperini hato la sconfitta contro la Lazio e la prestazione sul campo dell’Empoli è stata di altissimo livello. Blitz con il risultato di 0-2, le reti sono state realizzate da Hateboer e Lookman. Nel primo tempo anche un rigore sbagliato da Koopmeiners.sale a 27 punti, al secondo posto. Nelle partite delle 15 sono arrivate indicazioni anche per la salvezza. Ottima prestazioneche hato, la vera sorpresa del campionato di Serie A. La squadra di Alvini ha giocato una buona partita ma ha conto i problemi realizzativi. ...

...per la squadra di Gasperini chela brutta prova con la Lazio e ora aspetta il Napoli, in arrivo sabato prossimo al Gewiss Stadium. Nel primo tempo la gara inizia subito conche ...Il nigeriano sial 35': lancio di Politano , anticipo ... Dentro Vina, Matic ed El Shaarawy , poi anche Shomurodov per'... portandosi a quota 29: aveva due punti di vantaggio sull', ...